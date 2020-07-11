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三太子進香遇萬安演習⋯不疏散避難 人車不管制
「萬安43號」演習將於7月14日13點30分至14時全國同步實施，今年考量防疫需求、避免群聚感染，演習期間不實施疏散避難及人車管制。
台南市新營警分局特別拍攝「三太子進香篇」宣導影片，邀請太子國中電音三太子參與演出，由三太子率領的進香團與員警的對話中，宣導演習當天不避難，人車、燈火不管制的作法。
宣傳短片內容為三太子率團前往新營區太子宮進香，於廟前適遇防空警報響起，進香團成員欲疏散緊急避難，由太宮派出所所長陳俊宏進行說明後，本次演習不避難，不人車燈火管制，進香團持續前進廟內參拜進香。
在宣傳片中，新營分局特地結合地方民俗特色三太子，在詼諧的對話中，展現南部人可愛的人情味及濃濃在地文化特色，充分表現本次萬安演習重點為「警報響、不要慌、不關燈火、勿須停、人車照常」。
台南市長黃偉哲在「萬安43號演習工作協調會」指示，考量防疫需求及避免群聚感染，今年萬安演習方式與往年不同，首次採取全國同步不分區域（包括外、離島），實施防空警報及「空中威脅告警系統」警訊發放演練，演習期間所有車輛、行人及燈火均不實施管制。
新營警分局長李名昌表示，為加強宣導演習事項，在各公共場所張貼宣傳海報及向民眾發送宣傳單外，也利用分局臉書專頁及新營區、鹽水區、柳營區當地社群網站發布演習訊息，擴大宣導效果，並針對外籍人士聚集的工業區廠商發放外語宣導單，以通知國人及外籍移工相關演習事項。
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