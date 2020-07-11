影／疑建築工地施工不慎 永和路面塌陷疏散70戶79人

新北市永和區文化路113巷對面，為一處集合住宅新建工程，今天上午疑似因自來水管線漏水造成地面塌陷致瓦斯漏氣，共疏散住戶70戶79人並劃定警戒區，現由施工單位進行水泥回填。

新北市消防局今天上午10時40分獲報，永和區新生街一處建築工地疑似工地地基連續壁未建造完成，疑因自來水管線漏水，導致馬路下方泥沙往工地方向宣洩，致巷道路面大面積崩塌，並導致瓦斯管線斷裂，造成瓦斯外漏，消防局緊急調派水車佈水線防護及加強通風，並疏散住戶、劃定警戒區，共疏散住戶70戶79人。

附近住戶表示，工程出狀況後里長不斷廣播，要文化路113巷24至36號、28弄的住戶撤離，目前里長已安排住戶休息地方，由警消人員帶領住戶進入屋內拿財物，至於有破洞的那區因考量安全問題無法進入，也有受災戶的門因此變形。