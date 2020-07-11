金門搭船驚見溜鳥俠？被逮稱喝醉以為在廁所才脫褲

金門也有「溜鳥俠」？一位陳小姐日前搭乘由水頭碼頭到小金門九宮碼頭的交通船，沒想到竟遇到有不明男子在船上裸露生殖器，到她受到驚嚇，就將這段經歷PO上臉書，金城分局主動偵辦，經調閱監視器釐清，在2小時內就鎖定涉案的洪姓男子，洪姓男子到案後表示，他是喝醉了，想上廁所，並不是要「溜鳥」，全案依違反社會秩序維護法裁處。

金城分局副分局長許績俊表示，員警在網上巡邏時，發現民眾PO文，立即與高雄港務警察總隊金門港中隊共同追查本案，警方經調閱相關監視器影像發現一名酒醉男子涉有重嫌，經逐一訪查當日船班上之工作人員及乘客後，迅速鎖定涉案男子身分，並將其帶回進行說明，在調查完畢後，將涉案洪姓男子依法究辦。

據了解，這名32歲的洪姓男子，平日以打零工為生，也愛飲酒，9日下午他先在金沙地區與友人飲酒，喝的酩酊大醉後，他搭乘晚間7點由水頭往九宮的「金烈之星」船班，原本只有10分鐘的船程，洪男因為酒醉，未下船，一直到9點才下船，來回往返搭了4趟。

警方透露，洪姓男子應該是在晚點8點多，酒醉後想上廁所，來到艙門，誤以為廁所到了，就將生殖器掏出來，想上廁所，整個過程約1分鐘，坐在艙門旁的阿姨還拍拍他，提醒制止他。 現場看到的人約有3女1男。當中有女性受害者，因為此事嚇到夜不能寐、噁心想吐，才會上網公布事情經過，並提醒金門鄉親多注意人身安全。

此事在臉書上，也引起網友熱議，有人笑說「那麼小 還敢露 趕快收起來 不要丟臉」、「告訴他七月還沒到，不要到處嚇人，是要拜拜給誰看啊！」、「航海版的露鳥俠來了」。

警方雖有嘗試透過臉書想跟被害人聯繫，但被害人都沒消息，因為此案沒有人報案，警方訊後僅能依社維法裁處，洪男可能收到6千元以下罰單。

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