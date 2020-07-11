快訊

印尼女染愛滋仍趴趴走 還曾和4名台灣男友多次性交懷孕

台南爺爺路邊賣芒果遭男子拿來砸頭 引眾怒警追查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印尼愛滋女仍趴趴走 還曾和台灣男多次性交懷孕

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

國內驚傳1名印尼女子懷孕且感染愛滋病，並冒用同是印尼籍女子的證件準備墜胎被視破，該印尼女子目前仍下落不明，且四處趴趴走，據傳她有4名台灣籍男友，因該女子活動範圍都在雲林和嘉義，移民署雲林專勤隊已針對該女移工的朋友、可能聚集的場所積極查訪，但迄今仍無著落。

這名外表長相清秀年約20多歲印尼籍逃逸女移工，曾在雲林沿海工作，但平時多半在嘉義地區活動，上月8日她冒用同是印尼籍的身分證，再由2名印尼男子及1女子陪同到雲林一家婦產科診所墮胎，當時她因已懷孕6個月，醫生無法幫她做人工流產，她就自行離去。

該診所當時曾幫她抽血產檢，沒想到驗血報告出來，竟發現她愛滋病HIV反應呈陽性，馬上通報雲林縣衛生局。衛生局人員火速趕到診所追查這名印尼女子的就診資料，並尋線在水林鄉找到資料上的印尼女移工。

這名就診資料登記的女移工堅稱她從未懷孕，並說她是今年4月才來台灣工作，對很多方面都不熟，幾乎也不敢出門。該女移工的雇主也向衛生人員證明她所言是事實。衛生單位進一步訪查，判斷水林鄉這名女移工曾以自己證件委託同是印尼的人幫她辦手機，所以極可能被這名感染愛滋病的女子冒用，加上診所記載的英文名字有幾個單字和水林鄉女子的名字不同，尤其幫她採檢血液呈陰性反應，更確認她證件被冒用。

衛生單位追查並發現這名逃逸女移工，有４名台灣男友，她每周都會到嘉義找男友約會並發生性行為，目前也正積極追查這4名男子的身分。衛生人員也曾撥打印尼籍孕婦所留手機號碼，曾有一名印尼籍男子接聽，只表示目前這名印尼女子人在外縣市工作，說完隨即掛斷電話，之後就不再接電話。

由於這名感染愛滋的印尼女子目前行縱不明，雲林縣衛生局表示，除請移民署及警方協助追查，也設法發出印尼文簡訊，期待這名女子能看到並主動出面，衛生局強調，已為她安排好安置中心待產，希望她儘速與衛生局連繫。

移民署雲林專勤隊也表示，接獲衛生局通報後，已到診所取得監視器影帶，並針對女移工可能認識的人及外籍移工經常聚集的場所、可能曾與她發生性行為的外籍移工積極追查，也呼籲民眾若發現該女子，或有逃逸移工，請連絡專勤隊，電話（05）534 6119 。

移民署雲林專勤隊展開查訪，追查感染愛滋病的逃逸印尼籍女移工。圖／雲林專勤隊提供
移民署雲林專勤隊展開查訪，追查感染愛滋病的逃逸印尼籍女移工。圖／雲林專勤隊提供
感染愛滋病的逃逸印尼籍女移工。記者蔡維斌／翻攝
感染愛滋病的逃逸印尼籍女移工。記者蔡維斌／翻攝
移民署雲林專勤隊展開查訪，追查感染愛滋病的逃逸印尼籍女移工。圖／雲林專勤隊提供
移民署雲林專勤隊展開查訪，追查感染愛滋病的逃逸印尼籍女移工。圖／雲林專勤隊提供

衛生局 印尼 移工

延伸閱讀

民眾黨員大會人數不足 柯文哲：想辦法找人

中租下一步…拓展東協版圖

魏如萱掛號腸胃科 嘴饞又想吐撇懷孕

巷內美食／曉賢的店印尼美食 招牌薑黃飯

相關新聞

影／疑建築工地施工不慎 永和路面塌陷疏散70戶79人

新北市永和區文化路113巷對面，為一處集合住宅新建工程，今天上午疑似因自來水管線漏水造成地面塌陷致瓦斯漏氣，共疏散住戶7...

印尼愛滋女仍趴趴走 還曾和台灣男多次性交懷孕

國內驚傳1名印尼女子懷孕且感染愛滋病，並冒用同是印尼籍女子的證件準備墜胎被視破，該印尼女子目前仍下落不明，且四處趴趴走，...

台南爺爺路邊賣芒果遭男子拿芒果砸頭 引眾怒警追查

「這阿伯很可憐，台南還有這樣子惡質的人，我真的太生氣了！！！」， 一名網友在臉書貼文表示，在台南善化全聯分店看到一位背後...

永和建築工地挖斷瓦斯管線 消防佈水線、里長廣播撤離中

新北市永和區文化路113巷一處建築工地施工時，疑似施工不慎造成巷道塌陷，導致瓦斯管線斷裂，造成瓦斯外漏，消防局獲報，已調...

影／83歲老婦乘電動代步車在公路遭撞飛不治 畫面驚悚

苗栗縣頭屋鄉83歲張姓老婦7日乘坐電動代步車行駛台13線公路頭屋大橋附近路段，不料遭到後方劉姓女子駕駛的轎車撞上，老婦彈...

女子買烤鴨店家拒賒帳 大鬧市場「掀攤大便」被警壓制

高雄市楠梓區德民黃昏市場昨日（10日）發生一起爭執事件，有網友在臉書社團爆料，表示有女子到市場攤販買烤鴨，錢沒帶夠向攤販要求賒帳，攤販拒絕後女子卻開始掀攤位、毆打老闆娘，被人壓制帶去市場辦公室時，甚至直接脫下褲子大便，令在場民眾全都看傻眼，警方到場後女子仍繼續對員警拉扯咆哮，而員警最後也將女子壓制在地，送回警局。

強風吹落出租公寓陽台木板砸死人 房客遭訴、房東免責

新北市一名婦人2年前遭6樓出租公寓陽台掉落的木板砸中頭部，送醫急救仍宣告不治，婦人家屬指控劉姓房東及梁姓房客未善盡維護管...

金門搭船驚見溜鳥俠？被逮稱喝醉以為在廁所才脫褲

金門也有「溜鳥俠」？一位陳小姐日前搭乘由水頭碼頭到小金門九宮碼頭的交通船，沒想到竟遇到有不明男子在船上裸露生殖器，到她受...

中市自小客車與救護車擦撞 91歲病患至醫院前死亡

台中市余姓女子今天上午駕駛自小客車，途經文心路與公益路口，與黃女所駕民間救護車擦撞，當時救護車上載著91歲劉姓病患，經民...

老婦出門運動卻在八堡二圳溺斃 家屬悲痛死因待查明

彰化縣二水鄉68歲婦人今天上午5點外出運動，沒回家吃早餐，家人在光化村八堡二圳旁發現婦人的拖鞋，急忙報警，彰化縣消防局第...

18歲車手大熱天穿西裝奔跑 警巡邏眼尖查獲25萬

18歲葉姓男子在大熱天穿著黑色西裝外套奔跑，手上還提著可疑的塑膠袋，中山分局中山二派出所長陳俊銘巡邏見狀，發覺不對勁立即...

影／婦人登山落單迷途 警消線上指導提供座標 成功救援

屏東縣瑪家鄉佳義村笠頂山是小百岳之一，屏東縣消防局昨傍晚接獲報案，笠頂山發生登山客迷途，一對夫妻昨下午3點多到笠頂山登山...

熱門新聞

30歲甜美女師與國三生畸戀 師資留汙點難再獲聘

台鐵自強號彰化站內出軌 雙向列車皆延誤預計塞到深夜

台南爺爺路邊賣芒果遭男子拿芒果砸頭 引眾怒警追查

女子買烤鴨店家拒賒帳 大鬧市場「掀攤大便」被警壓制

比特犬狂咬土狗32秒 2個狗主人都被罰款

台鐵140車次自強號在彰化火車站出軌 幸無人傷亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。