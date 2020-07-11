印尼愛滋女仍趴趴走 還曾和台灣男多次性交懷孕

國內驚傳1名印尼女子懷孕且感染愛滋病，並冒用同是印尼籍女子的證件準備墜胎被視破，該印尼女子目前仍下落不明，且四處趴趴走，據傳她有4名台灣籍男友，因該女子活動範圍都在雲林和嘉義，移民署雲林專勤隊已針對該女移工的朋友、可能聚集的場所積極查訪，但迄今仍無著落。

這名外表長相清秀年約20多歲印尼籍逃逸女移工，曾在雲林沿海工作，但平時多半在嘉義地區活動，上月8日她冒用同是印尼籍的身分證，再由2名印尼男子及1女子陪同到雲林一家婦產科診所墮胎，當時她因已懷孕6個月，醫生無法幫她做人工流產，她就自行離去。

該診所當時曾幫她抽血產檢，沒想到驗血報告出來，竟發現她愛滋病HIV反應呈陽性，馬上通報雲林縣衛生局。衛生局人員火速趕到診所追查這名印尼女子的就診資料，並尋線在水林鄉找到資料上的印尼女移工。

這名就診資料登記的女移工堅稱她從未懷孕，並說她是今年4月才來台灣工作，對很多方面都不熟，幾乎也不敢出門。該女移工的雇主也向衛生人員證明她所言是事實。衛生單位進一步訪查，判斷水林鄉這名女移工曾以自己證件委託同是印尼的人幫她辦手機，所以極可能被這名感染愛滋病的女子冒用，加上診所記載的英文名字有幾個單字和水林鄉女子的名字不同，尤其幫她採檢血液呈陰性反應，更確認她證件被冒用。

衛生單位追查並發現這名逃逸女移工，有４名台灣男友，她每周都會到嘉義找男友約會並發生性行為，目前也正積極追查這4名男子的身分。衛生人員也曾撥打印尼籍孕婦所留手機號碼，曾有一名印尼籍男子接聽，只表示目前這名印尼女子人在外縣市工作，說完隨即掛斷電話，之後就不再接電話。

由於這名感染愛滋的印尼女子目前行縱不明，雲林縣衛生局表示，除請移民署及警方協助追查，也設法發出印尼文簡訊，期待這名女子能看到並主動出面，衛生局強調，已為她安排好安置中心待產，希望她儘速與衛生局連繫。