中市自小客車與救護車擦撞 91歲病患至醫院前死亡

台中市余姓女子今天上午駕駛自小客車，途經文心路與公益路口，與黃女所駕民間救護車擦撞，當時救護車上載著91歲劉姓病患，經民眾報案，警消人員迅速趕到，救護員對劉姓病患急救處置後送醫，而劉姓病患至醫院前已死亡，警初步判斷與本交通事故無涉，後續仍待進一步釐清。

警方調查，今天上午10時15分，余女(28歲)駕駛自小客車沿文心路一段由北往南行駛，至事故路口迴轉文心路一段由南往北行駛時，與黃女（37歲)駕駛的民間救護車(執行載送病患任務，病患劉男、91歲)沿文心路一段由南往北行駛發生擦撞。

經路人報警，消防局調派指揮南屯91到場後，回報現場為民間救護車與自小客車發生車禍，南屯91車載送原本民間救護車執行養護中心的OHCA患者，給予急救處置後送醫。