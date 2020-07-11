老婦出門運動卻在八堡二圳溺斃 家屬悲痛死因待查明

彰化縣二水鄉68歲婦人今天上午5點外出運動，沒回家吃早餐，家人在光化村八堡二圳旁發現婦人的拖鞋，急忙報警，彰化縣消防局第二大隊和田中等5個分隊出動30人沿著八堡圳打撈，在十五村三門水門發現婦人浮在水面，已無氣息。

家屬表示，婦人早上都會外出運動，今天也告訴家人要出門運動，之後沒再回家。家屬覺得不對勁，沿著八堡二圳尋人，在村內圳埤堤岸道路看見婦人的拖鞋，急忙通報協尋，婦人特徵是身穿黑色外套、黃上衣、黑長褲。

消防第二大隊出動17輛車和橡皮艇、30名消防隊員，今天八堡圳水流平穩，經檢查各水門，只有十五村三門水門未關，消防大隊研判婦人落水後，會流向田中鎮，果然一小時後，上午10點多在十五村三門水門的上游50公尺處找到婦人，消防隊員撈起和吊掛上岸，可惜已無生命跡象。