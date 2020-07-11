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18歲車手大熱天穿西裝奔跑 警巡邏眼尖查獲25萬
18歲葉姓男子在大熱天穿著黑色西裝外套奔跑，手上還提著可疑的塑膠袋，中山分局中山二派出所長陳俊銘巡邏見狀，發覺不對勁立即盤查，果然查獲車手，葉男正準備把現金交給詐騙集團上游，全案依照詐欺罪嫌送辦。
10日下午2時許，台北市中山區氣溫34度，警方巡邏車發現一名身穿黑色西裝外套的男子在路上奔跑，手上還拿著不明塑膠袋，懷疑是詐騙集團車手，所長陳俊銘在巡邏警車上，看見葉男在大熱天奔跑「在跑...這是面交的嗎？查看看」
果真警方一下車，奔跑中的葉男停下腳步，驚慌失挫，支支吾吾，當場承認是車手，正要把現金交給詐騙集團上游，警方隨即依照詐欺罪嫌偵辦。
警方調查，葉男想打工賺錢誤入歧途，加入詐騙集團當車手，當時是依照集團指示前往被害人家門口，當面拿走25萬元，取錢成功後，朝捷運站奔跑，打算要交給上游，不料，巡邏警車經過眼尖抓到車手。
中山分局表示，暑假即將來臨，打工求職應特別小心，年輕車手常遭詐騙集團成員以「朋友」拉攏，或被求職廣告上話術包裝的犯罪行為誘拐，淪為詐騙集團利用對象，民眾若發現可疑人士，可立即報警或撥打165反詐騙諮詢專線查詢。
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