台中男子開車失控撞安全島 女友臉頰輕微紅腫
台中市孔姓男子今天凌晨開車載何姓女友行經西屯區一處路口，因車速過快失控撞上安全島，造成車頭嚴重凹陷，何女臉頰輕微紅腫無大礙，她還在現場擺姿勢拍照。後續警方調查中。
台中市警察局第六分局人員表示，今天凌晨2時13分接獲民眾報案指出，西屯區青海路二段，有車輛自撞安全島上的路燈，警方立即前往處理。
警方初步調查，21歲孔姓男子駕駛轎車，載23歲何姓女友沿光明路右轉青海路，往逢甲路方向行駛，孔男表示，當時車速過快失控撞上安全島，造成轎車車頭嚴重凹陷，地面散落碎裂零件。
經酒測孔男未飲酒、未受傷，何女臉頰輕微紅腫，不過，她事後卻在現場擺姿勢拍照要上新聞，行為比較奇特，男友看了也傻眼。車禍事故後續正由警方進一步調查中。
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