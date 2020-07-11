台南爺爺路邊賣芒果遭男子拿芒果砸頭 引眾怒警追查

「這阿伯很可憐，台南還有這樣子惡質的人，我真的太生氣了！！！」， 一名網友在臉書貼文表示，在台南善化全聯分店看到一位背後滿是芒果殘渣的老爺爺，倚靠在全聯門外，「趕緊問爺爺，背後怎麼都是芒果殘渣呢？爺爺說他被人家拿芒果砸的！」 消息傳開引發眾怒。

善化警分局表示，已找到這名老人，老人說一名中年男子拿芒果砸他，還拿走他要賣的芒果，不過老人家不願意提告；警方調閱監視器畫面並不清楚，員警表示會繼續查訪，找到當事人為老人家討回公道。

網友說老人家在善化菜市場旁邊路邊賣芒果，結果有個人去爺爺攤位，爺爺人很好拿了一個芒果要送他，結果那個人「竟然拿送的芒果往爺爺身上砸！還偷了兩個芒果！我看到爺爺背部全是芒果殘渣，頭髮也是，然後爺爺拿出剛剛他被砸的時候戴的帽子，我看到真的很鼻酸，全部沾滿芒果渣！到底砸的多用力，而且直攻頭部！爺爺至是85歲以上有，可能都90幾歲了，老人能這樣被欺負嗎！真的是人渣！廢物！」