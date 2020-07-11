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影／婦人登山落單迷途 警消線上指導提供座標 成功救援
屏東縣瑪家鄉佳義村笠頂山是小百岳之一，屏東縣消防局昨傍晚接獲報案，笠頂山發生登山客迷途，一對夫妻昨下午3點多到笠頂山登山，下山時，妻子林女不慎落單迷路，丈夫傍晚5點多報案，消防局指揮科值勤員協助線上指導迷途者回報座標，也請林女不要移動位置，終於在晚間近9點，找到林女，深夜11點多順利下山。
屏東縣消防局昨傍晚接獲佳義派出所轉報，有登山客登笠頂山迷路，一對夫妻昨天下午3點登笠頂山，妻子林女落單迷路了，請求協助。
消防局出動第一大隊、特搜大隊、瑪家分隊及泰武分隊共6車14人上山搜救，119人員線上指導請林女回報所在地座標，119人員先請林女開Google Maps，回傳google maps的座標，之後再請林女下載大地羅盤APP，提供座標位置，期間林女丈夫教導林女回傳座標位置。
現場搜救人員根據提供座標位置後，請林女不要移動位置，原地等待救援，終於在晚間近9點找到林女。
搜救人員說，林女迷路，原本沿著水管往上爬，爬到沒有路，林女走到獵徑、樹林中，好在笠頂山還有收訊，透過定位座標，並請林女不要移動位置，終於找到林女，順利將林女帶下山；消防局提醒，登山切忌落單。
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