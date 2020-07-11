花蓮火車賊出沒 3個月偷4次6旬男遭逮

在花蓮租屋的60歲周姓男子，涉嫌多次利用搭火車往返台北、花蓮機會，趁旅客不注意時，翻找包包偷走手機、筆電等財物，雖兩度當場被逮送辦，仍不改順手牽羊的壞毛病，本月3日他再涉嫌偷走一包內有約15萬保養品的化粧包，鐵警獲報後擴大調閱監視器，鎖定周男並約談到案，周坦承行竊，被依竊盜罪嫌函送。

本月3日一名新娘秘書因工作搭車北上，因放有多瓶保養品、價值約15萬元的行李包體積太大，她放在車廂和車廂間的行李架上，下車時才發現行李包不翼而飛，報警偵辦。

鐵路警察局花蓮分駐所所長鍾承軒說，5月至今共接獲4起民眾報案，前兩次周男下手時被人看到，當場被逮，之後再傳竊案時，會調閱監視器畫面，搜集物證；經調閱監視器後發現，周男帶著新秘的行李包出站，全案偵破，這4件都是周男涉案，也追回贓物。

鐵路警察分析，周男的行竊手法是在車上找尋下手目標，趁乘客睡著時行竊，翻找包包尋找容易筆賣的手機、筆電等財物，得手後將包包丟在列車廁所，