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影／83歲老婦乘電動代步車在公路遭撞飛不治 畫面驚悚
苗栗縣頭屋鄉83歲張姓老婦7日乘坐電動代步車行駛台13線公路頭屋大橋附近路段，不料遭到後方劉姓女子駕駛的轎車撞上，老婦彈飛落地，送醫後不治，這起車禍肇事責任待調查釐清；警方表示，使用電動代步車或輪椅視為行人，必須行駛人行道，在沒有畫設人行道的路段，如無正當理由必須靠路邊，否則將處300元罰鍰。
根據路口監視畫面影像，張姓老婦當天使用電動代步車往頭屋大橋方向前進，劉姓女子駕駛轎車從後方撞上，老婦連同電動代步車被撞彈飛到前方，附近不遠處的頭屋消防分隊據報，派遣救護車將老婦送醫搶救，但仍傷重不治。
涉嫌肇事的劉姓女子向警方表示她出門訪友，回程途中一時未注意前方路況而撞上老婦人的電動車，老婦和劉姓女子酒測值都是零，車禍肇事責任有待釐清。
苗栗警分局交通組表示，依交通部函示使用電動代步車或輪椅視為行人，必須行走在人行道，在未畫設人行道的路段如無正當理由必須靠路邊行走，否則將處罰鍰，使用電動代步車視為行人，因此沒有酒駕的問題。
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