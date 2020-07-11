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外雙溪避暑戲水人潮多 民間救難團體設防溺警戒站

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

夏天到來民眾近期在溪流、海邊玩水，若不慎忽視警告標語、缺乏正確戲水概念，易發生溺水事故，北市消防局今天起在例假日協請民間救難團體在北市士林區外雙溪流域，駐地警戒並加強防溺宣導。

今年5月3日新北市蝙蝠洞公園海濱，因戲水失足落海，造成1人死亡之溺水事故；5月16日民眾到烏來朔溪，疑因河水暴漲，致3人失聯，所幸由警方、消防隊、義消動員，在河谷與山區平安尋獲民眾。

北市消防局指出，今天起至9月6日起的例假日，協請台北市北海水上救生會、台北市義勇消防總隊第四大隊第四特種中隊，台北市義勇消防總隊第三大隊第三特種內湖中隊內湖救生分隊等3個民間救難團體，在外雙溪流域駐地警戒。

士林區「外雙溪」流域，因溪水清澈，每到夏天常吸引許多民眾前往戲水、垂釣或烤肉等休閒、避暑活動，但河床內多有溪石、深潭及水底暗流，稍有不慎即發生危險，加上午後山區常有陣雨，引發溪水暴漲。

救難團體將在外雙溪碧溪橋及楓林橋2處，駐地警戒，設置警戒站、放置救生器材、安排救生人員服勤，若突發意外即可救護救援，避免憾事。

北市消防局表示，平日消防局也會車巡、陣雨時也會加強巡邏，例假日消防人員也會到此宣導，若氣象局發布北部地區豪雨特報，或上游發生瞬間大雨，將立即勸導民眾上岸，以維安全。消防局呼籲，戲水前多一份準備，做好水域確認及安全防護，避免發生悲劇。

夏日戲水應做好下列防溺十招：請至消防局防災宣導教育/防溺須知篇

1 、戲水地點需合法，要有救生設備與人員。

2 、避免做出危險行為，不要跳水。

3 、湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心。

4 、不要落單，隨時注意同伴狀況位置。

5 、下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水。

6 、不可在水中嬉鬧惡作劇。

7 、身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳。

8 、不要長時間浸泡在水中，小心失溫。

9 、注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水。

10 、加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆。

救溺5步：

1 、叫(大聲呼救)。

2 、叫(呼叫119、110、112、118求救)。

3 、伸(利用延伸物，如竹竿、樹枝等)。

4 、拋(拋送漂浮物，如球、繩、瓶)。

5 、划(利用大型浮具

民間救難團體進駐設置防溺警戒站。圖 /北市消防局提供
民間救難團體進駐設置防溺警戒站。圖 /北市消防局提供
外雙溪流域每到夏天，常有民眾避暑戲水。圖 /北市消防局提供
外雙溪流域每到夏天，常有民眾避暑戲水。圖 /北市消防局提供
消防局協請民間救難團體進駐外雙溪流域，設置防溺警戒站。圖 /北市消防局提供
消防局協請民間救難團體進駐外雙溪流域，設置防溺警戒站。圖 /北市消防局提供
外雙溪流域每到夏天，常有民眾避暑戲水，消防人員在場宣導防溺觀念。圖 /北市消防局提供
外雙溪流域每到夏天，常有民眾避暑戲水，消防人員在場宣導防溺觀念。圖 /北市消防局提供

事故 溺水

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