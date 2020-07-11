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台東長濱鄉4男深夜潛水採集貝類 1人溺水不治
台東縣長濱鄉第五號公墓前情人沙灘，昨深夜傳出溺水意外，警消及海巡據報趕往救援，1名男子被發現時，已無呼吸心跳，送醫仍搶救不治。檢方今天進行相驗，釐清死因。
海巡署長濱安檢所指出，昨天晚間10點多，接獲民眾通報有男子在第五號公墓前情人沙灘溺水，隨即派員救援，並通知消防及警方協助，1小時的搜尋，在海上找到落海男子。
男子被發現時，身體已呈現僵硬，且無呼吸心跳，消防隊接手後給予實施心肺復甦仍無恢復呼吸心跳，送醫仍搶救不治。
經調查，溺水男子為43歲高姓男子，是長濱當地居民，昨晚8點多高與4名友人相約下水採集貝類，未料，1個小時後，3名友人發現高未起身，四處搜尋未果，即打電話求援。
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