台東長濱鄉4男深夜潛水採集貝類 1人溺水不治

台東縣長濱鄉第五號公墓前情人沙灘，昨深夜傳出溺水意外，警消及海巡據報趕往救援，1名男子被發現時，已無呼吸心跳，送醫仍搶救不治。檢方今天進行相驗，釐清死因。

海巡署長濱安檢所指出，昨天晚間10點多，接獲民眾通報有男子在第五號公墓前情人沙灘溺水，隨即派員救援，並通知消防及警方協助，1小時的搜尋，在海上找到落海男子。

男子被發現時，身體已呈現僵硬，且無呼吸心跳，消防隊接手後給予實施心肺復甦仍無恢復呼吸心跳，送醫仍搶救不治。