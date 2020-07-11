為10萬債務 3名越南移工豐原鬧區拉扯嚇壞逛街民眾
台中市豐原區中正路廟東商圈10日晚間8時許發生3名越南籍移工糾紛案，豐原分局頂街派出所員警陳孝嚴及洪煒策當時在附近巡邏，發現兩名男子將阮男強拉上車，立即上前攔查，最後將兩名嫌疑人壓制逮捕，並協助阮男就醫，不過當時出現多輛警車及大批員警，也嚇壞附近逛街民眾。
豐原警分局頂街派出所副所長陳清國表示，越南籍劉男(36歲)與越南籍阮男(36歲)有約10萬元債務糾紛，本月10日晚間8時許，劉男與越南籍友人武男(35歲)於豐原廟東商圈附近巧遇阮男，雙方進行談判，後因債務協調不成，發生拉扯爭執，阮男因此碰撞到車門受傷。
頂街派出所警員巡邏時發現異狀，立即上前攔查，將劉男及武男壓制逮捕，阮男頭部及身體有輕微擦、挫傷，送醫就醫後並無大礙，但阮男堅持提告，劉男及武男依妨害自由及傷害罪嫌移送偵辦。
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