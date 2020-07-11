為10萬債務 3名越南移工豐原鬧區拉扯嚇壞逛街民眾

高雄市楠梓區德民黃昏市場昨日（10日）發生一起爭執事件，有網友在臉書社團爆料，表示有女子到市場攤販買烤鴨，錢沒帶夠向攤販要求賒帳，攤販拒絕後女子卻開始掀攤位、毆打老闆娘，被人壓制帶去市場辦公室時，甚至直接脫下褲子大便，令在場民眾全都看傻眼，警方到場後女子仍繼續對員警拉扯咆哮，而員警最後也將女子壓制在地，送回警局。

2020-07-11 10:15