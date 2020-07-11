台南救護車和自小客車碰撞 3人送醫

台南市永康區今天發生一起救護車和自小客車碰撞意外，造成救護員和病患家屬輕傷，連同病患3人被趕來支援的救護車送醫，雙方駕駛酒測值都是0，肇事原因有待釐清。

台南市警局永康分局初步調查，台南市消防局仁德分隊救護車，今天凌晨載送病患及家屬前往成大醫院急救，沿著永康區復興路由東往西行駛時，和沿著高速二街由北往南直行的自小客車在路口碰撞。

這起救護車和自小客車碰撞意外，造成救護車副駕駛座的救護員左手腳擦挫傷，病患家屬頭部擦挫傷，消防局立刻派出另一輛救護車將包括病患及受傷2人共3人送醫，治療後生命跡象穩定。

救護車駕駛及自小客車駕駛也都接受酒測，酒測值是0，肇事原因有待交通分隊調查釐清。