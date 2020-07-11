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8旬老婦記憶停留過去 現住台中卻要回南投埔里

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

83歲的陳姓婦人罹失智症，導致記憶停留在過去，以前老家在南投埔里與兒子同住，數年前來台中與女兒住，日前走失在太原火車站，不僅找不到僅約1百公尺外的家，還一直想搭計程車前往客運站搭車前往埔里的舊住處，幸而有善心的民眾報案及幫忙，讓警方順利協助這名陳婦安全抵達家門。

台中市警五分局北屯派出所警員，7月6日13時51分許巡邏時，接獲民眾報案，指出老婦人於太原火車站行動不便需要協助。警方抵達現場後，見陳婦手拄柺杖站在路邊，詢問陳婦什麼名字，卻得到要搭計程車去埔里找兒子的回答。

對話過程中，老婦頻頻僅說要去埔里，卻無法告知正確地址，詢問兒子聯繫方式，亦無法詳述，經驗豐富的員警發覺老嫗患有失智症，便以M-polic查詢並逐一比對相片等資料，確認老婦身分。

此時熱心民眾經過告訴員警，該名老婦居住在僅約一百公尺外的大樓，此與員警所查詢之戶籍地址相同。員警請行動不便的老婦上車載至大樓，管理員確認老婦確為該住戶，警方連繫老婦的女兒告知其母親走失，並表示已將其母親安全送返。

陳婦的女兒表示平時都會與母親一同出門，惟母親趁她午睡之際自行出門，因母親患有失智症，雖已搬至台中居住，但記憶仍停在居住埔里時，非常感謝警方協助，讓母親能安全返家。

83歲陳婦罹失智症，導致記憶停留在過去，走失在太原車站，現住台中卻要回南投埔里老家，幸有善心民眾報案及幫忙，讓警方順利協助這名陳婦安全抵達家門。圖／警方提供
83歲陳婦罹失智症，導致記憶停留在過去，走失在太原車站，現住台中卻要回南投埔里老家，幸有善心民眾報案及幫忙，讓警方順利協助這名陳婦安全抵達家門。圖／警方提供
83歲陳婦罹失智症，導致記憶停留在過去，走失在太原車站，現住台中卻要回南投埔里老家，幸有善心民眾報案及幫忙，讓警方順利協助這名陳婦安全抵達家門。圖／警方提供
83歲陳婦罹失智症，導致記憶停留在過去，走失在太原車站，現住台中卻要回南投埔里老家，幸有善心民眾報案及幫忙，讓警方順利協助這名陳婦安全抵達家門。圖／警方提供

失智症 埔里

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