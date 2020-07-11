女子買烤鴨店家拒賒帳 大鬧市場「掀攤大便」被警壓制

女子事後遭警方壓制在地。圖擷自 臉書社團「爆料公社」

高雄市楠梓區德民黃昏市場昨日（10日）發生一起爭執事件，有網友在臉書社團爆料，表示有女子到市場攤販買烤鴨，錢沒帶夠向攤販要求賒帳，攤販拒絕後女子卻開始掀攤位、毆打老闆娘，被人壓制帶去市場辦公室時，甚至直接脫下褲子大便，令在場民眾全都看傻眼，警方到場後女子仍繼續對員警拉扯咆哮，而員警最後也將女子壓制在地，送回警局。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文，透露這位女子昨日在高雄市楠梓區德民黃昏市場與一個烤鴨攤販起衝突，女子身上只有130元但卻買了180元的烤鴨，所以向攤販提出要賒帳，但攤販拒絕，未料女子卻開始抓狂，把烤鴨攤位掀了，甚至出手毆打攤販老闆娘。

後來女子被帶去市場辦公室，但她卻直接脫下褲子大便，不顧有民眾在旁邊吃飯，而一旁的清潔人員則在幫忙擦拭排泄物，令在場民眾看傻眼。警方到場後，女子仍持續咆哮，甚至出手拉扯員警，不過員警隨後也將女子壓制在地。事後，高雄楠梓分局右昌派出所員警也在貼文底下留言，表示該事件為消費糾紛引發的口角，全案將依法偵辦。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示「大便說大就大，其實蠻厲害的」、「怎麼沒把她壓在她的大便上」、「一言不合就拉屎，我真D怕」、「早知道讓她賒50就沒這麼多麻煩了」、「吃飯的好可憐一定吃不下去」、「剛買好的食物，有人在旁邊大便，他一定很無奈」。