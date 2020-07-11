彰化站出軌影響逾2萬人 台鐵：如涉人為疏失依規定懲處

昨晚6時台鐵彰化站內出軌事故，經過十小時搶修，今晨4時30分恢復雙線正常行車，影響逾2萬人。台鐵局致歉並表示可依規定退費；對於內部初判是司機換端駕駛時未煞緊導致溜逸出軌，台鐵僅說，事故原因調查中，若涉及人為因素將懲處。

台鐵局說，昨晚6時10分140次自強號於彰化站西正線南邊出軌事故，地點在彰化站站內南邊，車上並無載客。

台鐵局說，140次編組列車（彰化開往七堵自強號）轉線發生出軌，詳細原因運安處調查中，如涉人為疏失將依規定懲處。

台鐵局說，140次編組列車第二車南端2軸出軌，軌道變形（水平不整）、更換道岔尖軌。

台鐵局說，局本部及彰化地區立即成立應變中心進行搶修。經漏夜全力搶修，今天清晨4時30分解除路線封鎖恢復雙線正常行車。共計影響59列次、2921分、旅客約2萬234人。