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影／拍萬安演習短片撩落去 警扮時中吸引2萬5千人觀看

聯合報 / 記者邵心杰/即時報導

109年軍民聯合防空萬安43號演習，訂於7月14日（下周二）下午1時30分到2時舉行，採有預告、全國不分區同時實施，警報發放後，不實施交通管制，人車也不用疏散避難。台南市警二分局為拍宣導短片，警備隊副隊長楊義雄以衛生福利部長陳時中5月底造訪台南扮相撩落去，上線僅2天已吸引超過2萬5千人次觀看。

這支宣導短片特地找來副隊長楊義雄化身「阿雄」，並以「防疫五月天」中衛福部長陳時中於5月30、31日造訪台南時尚裝扮亮相。他穿著花襯衫，背上可愛的美人魚包(實際應為虱目魚包)，並以簡單易懂、貼近在地居民的台語宣導。他說，不計形象，配合演出。

同時，搭配南英商工學生精彩尬舞，成功吸引民眾的目光，上線僅2天已超過2萬5千人次觀看。

阿雄提醒，本次萬安43號演習全國同步實施，第一「無分區域」、第二「無人車管制」、第三「無疏散避難」，民眾不論在室內或是室外，聽到警報聲時候，只要照平常時的作息就可以，無免驚恐，感謝大家配合！

台南市二分局警備隊副隊長楊義雄化身「阿雄」，並以「防疫五月天」中衛福部長陳時中於5月底造訪台南扮相，拍攝萬安演習宣導短片。記者邵心杰／翻攝
台南市二分局警備隊副隊長楊義雄化身「阿雄」，並以「防疫五月天」中衛福部長陳時中於5月底造訪台南扮相，拍攝萬安演習宣導短片。記者邵心杰／翻攝
南英商工學生精彩尬舞，成功吸引民眾的目光，短片上線僅2天已超過2萬5千人次觀看。記者邵心杰／翻攝
南英商工學生精彩尬舞，成功吸引民眾的目光，短片上線僅2天已超過2萬5千人次觀看。記者邵心杰／翻攝

演習 陳時中 中衛

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