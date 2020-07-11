台鐵自強號出軌清晨搶修完成 約2萬旅客受影響

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

台鐵140次(300型自強號)昨天傍晚6時10分在彰化站站內南端轉線出軌事故，經台鐵連夜搶修，經過10個小時，到今天清晨4時30分才解除封鎖，恢復雙線行車，台鐵統計，此一事故共影響59列次2921分、旅客約20234人。

台鐵表示，這輛從彰化車站發車，原預定昨天晚間9點32分抵達基隆七堵的北上140車次自強號，當時在彰化站內南端進行調車換端駕駛時滑動，在104號轉轍器上的第1、2車出軌，幸好車上並無旅客。

台鐵表示，事故發生後，台鐵緊急處理，在東正線單線雙向通車，但仍造成上下行各級列車延誤，台鐵連夜全力搶修，到今天清晨4時30分，才修復完成，恢復雙線行車。事故原因仍由台鐵調查中。

台鐵140次(300型自強號)昨天傍晚6時10分在彰化站站內南端轉線出軌事故，經台鐵連夜搶修，經過10個小時，到今天清晨4時30分才解除封鎖，恢復雙線行車。圖／台鐵提共
台鐵140次(300型自強號)昨天傍晚6時10分在彰化站站內南端轉線出軌事故，經台鐵連夜搶修，經過10個小時，到今天清晨4時30分才解除封鎖，恢復雙線行車。圖／台鐵提共
台鐵140次(300型自強號)昨天傍晚6時10分在彰化站站內南端轉線出軌事故，經台鐵連夜搶修，經過10個小時，到今天清晨4時30分才解除封鎖，恢復雙線行車。圖／台鐵事故平台提供
台鐵140次(300型自強號)昨天傍晚6時10分在彰化站站內南端轉線出軌事故，經台鐵連夜搶修，經過10個小時，到今天清晨4時30分才解除封鎖，恢復雙線行車。圖／台鐵事故平台提供

台鐵 事故 自強號

延伸閱讀

JHBL乙級聯賽／基隆銘傳籃賽首冠 專任教練是關鍵

台鐵自強號彰化出軌 內部推斷人為疏失：沒煞好車

台鐵自強號彰化站出軌 已知影響21列次、旅客8920人

台鐵140車次自強號彰化站出軌 兩北上車次延誤較嚴重

相關新聞

台鐵自強號出軌清晨搶修完成 約2萬旅客受影響

台鐵140次(300型自強號)昨天傍晚6時10分在彰化站站內南端轉線出軌事故，經台鐵連夜搶修，經過10個小時，到今天清晨...

影／高雄青春專案聯合稽查出動 緝毒兼顧防疫

高雄市政府昨晚至今天凌晨動員警方及相關局處，趁大學院校暑假開始，對夜店、舞廳等特定營業場所，展開「青春專案」聯合稽查行動...

影／散布女警假照 新北刑大查緝「松山西口前」到案

專拍攝性愛為主題的攝影師「松山西口前」疑再惹議，日前用Twitter帳號「松山西口前」名義分享販售文，聲稱一位住板橋的女...

大園台61線小貨車全面燃燒 2人逃出北上車道一度封閉

桃園市大園區台61線北上約35.1公里處，今傍晚6點多1輛小貨車不明原因起火，整輛車瞬間全面燃燒，濃煙更是蓋過車道，北上...

高雄老翁攀爬大社觀音山失聯24 小時 家人發文協尋

高雄市林姓男子昨天到大社觀音山運動，直至晚間未返家，身上手機訊息已讀不回，大社警消今天找一整天沒有下落，家人焦急萬分。大...

台中鐵工廠洩漏爐渣燙傷5人 消防小隊長也受傷送醫

台中烏日區一家二樓的金屬加工模具鐵工廠從事金屬冶煉鍛鑄、鑄造等工作，今天下午近4時，傳出火警，台中市消防局還發現，工廠因...

10餘名黑衣人北車旁大樓集結 警到場勸說20分鐘驅離

位於台北市忠孝西路上的亞洲廣場大樓，今天下午5時許出現10餘名男子駕車抵達聚集；轄區警方獲報後派員到場關切，一行人稱「沒...

影／台南高中生約國中生公園談判 持安全帽施暴全都錄

台南市何姓高中生日前與同社區郭姓國中生細故口角，昨晚相約在南區某小公園內談判，何偕同友人到場助陣，「拍謝」郭見狀致歉，提...

烏來巴福越嶺古道傳3名登山客遭虎頭蜂螫傷

新北市消防局今天傍晚近5時獲報，烏來區巴福越嶺古道傳出有3名登山客遭虎頭蜂螫傷，據了解，遭螫傷的3人均是男性，目前意識清...

73歲台大醫院志工夜歸遭2連撞 送台大搶救5小時不治

台北市昨晚11時許發生一起死亡車禍，73歲褚姓婦人騎乘單車行經濟南路時，先被對向一輛左轉的自小客車撞倒在地，再遭一輛計程...

台東向陽北峰1山友受傷空勤吊掛後送 另1消防員明吊掛

一名43歲陳姓女山友昨天單攻台東嘉明湖，夜間返程時迷途摔傷，警消通報後展開救援，未料，一名消防員搜救時也不慎摔傷，幸2人...

提供銀行帳戶還幫忙領錢 高中生淪為詐騙集團共犯

彰化縣有名高中生想在暑期打工賺學費，卻掉入詐騙集團陷阱，除提供銀行帳戶，還協助提領37萬元，雖然賺到9000元酬勞，隔天...

熱門新聞

5度發生性關係…被國三男學生追求陷不倫戀 已婚女老師判緩刑

30歲甜美女師與國三生畸戀 師資留汙點難再獲聘

台鐵自強號彰化站內出軌 雙向列車皆延誤預計塞到深夜

影／酒客走出舞廳慘遭砍殺 舞小姐助止血仍不治…警逮6人

舞廳飲酒外出僅因碰撞衝突 高雄男竟遭砍刺3刀濺血身亡

影／已故議長許崑源託夢「要堅強」 遺孀決定硬起來告7人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。