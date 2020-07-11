台鐵自強號出軌清晨搶修完成 約2萬旅客受影響
台鐵140次(300型自強號)昨天傍晚6時10分在彰化站站內南端轉線出軌事故，經台鐵連夜搶修，經過10個小時，到今天清晨4時30分才解除封鎖，恢復雙線行車，台鐵統計，此一事故共影響59列次2921分、旅客約20234人。
台鐵表示，這輛從彰化車站發車，原預定昨天晚間9點32分抵達基隆七堵的北上140車次自強號，當時在彰化站內南端進行調車換端駕駛時滑動，在104號轉轍器上的第1、2車出軌，幸好車上並無旅客。
台鐵表示，事故發生後，台鐵緊急處理，在東正線單線雙向通車，但仍造成上下行各級列車延誤，台鐵連夜全力搶修，到今天清晨4時30分，才修復完成，恢復雙線行車。事故原因仍由台鐵調查中。
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