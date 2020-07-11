影／高雄青春專案聯合稽查出動 緝毒兼顧防疫

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

高雄市政府昨晚至今天凌晨動員警方及相關局處，趁大學院校暑假開始，對夜店、舞廳等特定營業場所，展開「青春專案」聯合稽查行動，高雄市代理市長楊明州並率隊臨檢夜店。由於昨天高雄市美麗華舞廳前發生命案，楊明州也表示，希望警方對特種營業場所的治安維護，要加強、加密臨檢頻率。

警政署訂7月1日至8月31日，全國執行保護青少年青春專案，防止青少年在暑假期間涉足不良場所，參與暴力、吸毒及遭受性剝削等行為。據高雄市警局統計，7月1日到昨天，已緝獲製造、運輸、販毒38件57人，查獲兒少性剝削13件35人。

楊明州昨晚10點30分在高雄市警苓雅分局，參與警方的青春專案勤前教育，並率警方及市府教育局、社會局、經發局、勞工局、衛生局、消防局、工務局人員，一同到青少年常聚集的夜店臨檢，警方並出動保三總隊緝毒犬協勤。警方規畫暑假期間，對青少年易聚集的網咖、KTV、PUB、電子遊藝場等場所，不定期執行臨檢查察。

楊明州除了因昨天舞廳前發生命案，要求警方加強特種營業場所的臨檢勤務，表示除了特種營業場所的治安、消防等安全，因正值疫情期間，要求業者應配合實名制、量額溫、乾洗手、戴口罩，並保持社交距離及清潔消毒，為青少年的安全，應宣導反毒，並請警方及毒防局一起緝毒，避免青少年受害。

警方夜店清查是否有青少年深夜涉足特種營業場所。記者林保光／攝影
警方夜店清查是否有青少年深夜涉足特種營業場所。記者林保光／攝影
高雄市代理市長楊明州（右二）昨晚率警方及市府單位，臨檢夜店。記者林保光／攝影
高雄市代理市長楊明州（右二）昨晚率警方及市府單位，臨檢夜店。記者林保光／攝影

臨檢 高雄市 楊明州

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