影／散布女警假照 新北刑大查緝「松山西口前」到案

專拍攝性愛為主題的攝影師「松山西口前」疑再惹議，日前用Twitter帳號「松山西口前」名義分享販售文，聲稱一位住板橋的女警向其購買情趣用品，並貼出一張警員服務證及其裸露不雅照，引起網友注目，新北市刑大科偵隊今天循線查獲蔡姓男子涉嫌重大，警詢後依妨害風化及侮辱公署罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。

據了解，網路化名「松山西口前」或「穆川申」的蔡姓男子，為專拍攝性愛為主題的攝影師，3年時在 Instagram 、 Tumblr張貼攝影活動訊息， 實際上卻是收費找數名男女大搞「群交趴」，去年因此遭判刑。辦群交趴為求「品質控管」，參與的女生姿色都不錯，還要求參與男生的外貌、身材要不錯外，更要求生殖器大小尺寸也要獲得女方認可。

新北市刑大科偵隊以公開來源情資搜尋涉案社群帳號「松山西口前」，立即查知其臉書帳號「穆川申」的使用者蔡姓男子涉嫌重大，今天將他逮捕到案。