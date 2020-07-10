大園台61線小貨車全面燃燒 2人逃出北上車道一度封閉

桃園市大園區台61線北上約35.1公里處，今傍晚6點多1輛小貨車不明原因起火，整輛車瞬間全面燃燒，濃煙更是蓋過車道，北上車道一度封閉，所幸車上2人第一時間逃出，警消獲報趕往現場灌救，火勢大約7點撲滅，經警方疏導後北上車道已開放通行。

大園警方指出，傍晚6點30分接獲民眾報案，表示台61線北上35.1公里至35.2公里處有車輛起火，轄區潮音派出所到場時，發現1輛小貨車在高架橋車道燃燒，所幸當時車上2人都自行脫困，並未釀傷亡，由於火勢猛烈、濃煙覆蓋車道，當時北上車道一度封閉，南下則不受影響。