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台中鐵工廠洩漏爐渣燙傷5人 消防小隊長也受傷送醫

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中烏日區一家二樓的金屬加工模具鐵工廠從事金屬冶煉鍛鑄、鑄造等工作，今天下午近4時，傳出火警，台中市消防局還發現，工廠因洩漏高溫爐渣時，不慎造成地面水分瞬間成為水蒸氣逸散，造成人員受傷，共救出陳姓老闆、3名員工就醫，台中市消防局烏日分隊戴小隊長在救援過程中，左大腿遭水蒸氣灼傷送醫。

5名燒燙傷傷者意識清楚，都送往中山醫院大慶院區救治。傷勢如下：57歲烏日分隊戴小隊長左小腿，全身有10％二度燙傷；70歲陳姓老闆背部、雙手掌，全身20％二度燙傷；39歲越南籍移工，包括雙手、雙腳及腹部，全身有73％二度燙傷；42歲陳姓員工臀部、雙肩，全身2％二度燙傷，62歲張姓員工左肩、左上臂全身5％二度燙傷。

台中市消防局在今天下午近四時接獲民眾獲報案，台中市烏日區一棟2層樓鐵工廠內有火煙冒出，有民眾燒燙傷，消防員獲報到場發現，火勢已由民眾自行撲滅，先發現一名外籍移工，全身有超過50％二度燒燙傷，經處置後緊急送醫診治。

消防員發現，鐵工廠是一棟鐵皮鋼構建物，為工廠內鍋爐冒火，與陳姓工廠老闆確認，除外籍移工外，陳姓老闆也被燙傷，經救護人員處置後，送醫救治；消防員在進入工廠救援過程中，台中市消防局烏日分隊戴小隊長在下午四時許，遭水蒸氣燙傷，給予處置後，送往大慶中山醫院。消防員隨後救出42歲陳姓員工、62歲張姓員工，兩人身上也有燒燙傷，給予處置後，送往大慶中山醫院。

台中市消防局調查發現，發現這家工廠從事金屬冶煉鍛鑄、鑄造等，在洩漏高溫爐渣時，不慎造成地面水分瞬間成為水蒸氣逸散，造成受傷、燃燒面積約5平方公尺。

台中烏日區一家金屬加工模具鐵工廠今天下午近4時傳出火警，台中市消防局還發現，工廠因洩漏高溫爐渣時，不慎造成地面水分瞬間成為水蒸氣逸散，造成人員受傷，將5名傷者送醫。圖／台中市消防局提供
台中烏日區一家金屬加工模具鐵工廠今天下午近4時傳出火警，台中市消防局還發現，工廠因洩漏高溫爐渣時，不慎造成地面水分瞬間成為水蒸氣逸散，造成人員受傷，將5名傷者送醫。圖／台中市消防局提供
台中烏日區一家金屬加工模具鐵工廠今天下午近4時傳出火警，台中市消防局還發現，工廠因洩漏高溫爐渣時，不慎造成地面水分瞬間成為水蒸氣逸散，造成人員受傷，將5名傷者送醫。圖／台中市消防局提供
台中烏日區一家金屬加工模具鐵工廠今天下午近4時傳出火警，台中市消防局還發現，工廠因洩漏高溫爐渣時，不慎造成地面水分瞬間成為水蒸氣逸散，造成人員受傷，將5名傷者送醫。圖／台中市消防局提供
台中烏日區一家金屬加工模具鐵工廠今天下午近4時傳出火警，台中市消防局還發現，工廠因洩漏高溫爐渣時，不慎造成地面水分瞬間成為水蒸氣逸散，造成人員受傷，將5名傷者送醫。圖／台中市消防局提供
台中烏日區一家金屬加工模具鐵工廠今天下午近4時傳出火警，台中市消防局還發現，工廠因洩漏高溫爐渣時，不慎造成地面水分瞬間成為水蒸氣逸散，造成人員受傷，將5名傷者送醫。圖／台中市消防局提供
台中烏日區一家金屬加工模具鐵工廠今天下午近4時傳出火警，台中市消防局烏日分隊戴小隊長在救援過程中，左大腿遭水蒸氣灼傷送醫。圖／台中市消防局提供
台中烏日區一家金屬加工模具鐵工廠今天下午近4時傳出火警，台中市消防局烏日分隊戴小隊長在救援過程中，左大腿遭水蒸氣灼傷送醫。圖／台中市消防局提供

台中市 消防員 移工

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