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影／台南高中生約國中生公園談判 持安全帽施暴全都錄
台南市何姓高中生日前與同社區郭姓國中生細故口角，昨晚相約在南區某小公園內談判，何偕同友人到場助陣，「拍謝」郭見狀致歉，提議「我讓你打一下」，何竟持安全帽朝郭毆打一下，附近民眾拍下其施暴過程，上網路社群《台南爆料公社》爆料。警方表示，已主動調查，並將傳喚何生到案說明。
台南市第六分局鹽埕派出所副所長林石莫指出，昨天接獲中華南路二段某小公園內有學生霸凌打架，經員警到場，現場有名國中生反映，日前因細故口角糾紛，相約在小公園內談判。該名高中生向國中生提到「之前糾紛如何處理」，國中生回覆「我讓你打一下」，高中生就持安全帽打國中生一下。
「你們在幹嘛？我要報警了！」附近居民聽到何生及友人大聲嗆聲，從陽台察看並全程拍攝，看到何等人不願善罷干休，居民高聲大罵制止，何等人才離開現場。警方獲報趕抵現場，了解案發經過，並護送他回家。
今天上午郭生由學校主任陪同到派出所製作筆錄，並到醫院驗傷，他表示，對方是私校休學學生，兩人年初因故發生口角，見面時常互嗆；昨晚相約社區公園談判，他見到對方帶人助陣，才會主動提議讓對方打一下。警方表示，將傳喚何到案說明，釐清案發經過。
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