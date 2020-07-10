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73歲台大醫院志工夜歸遭2連撞 送台大搶救5小時不治

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

73歲褚姓婦人騎乘單車行經濟南路時，先被對向一輛左轉的自小客車撞倒在地，再遭一輛計程車輾過。記者李隆揆／翻攝
73歲褚姓婦人騎乘單車行經濟南路時，先被對向一輛左轉的自小客車撞倒在地，再遭一輛計程車輾過。記者李隆揆／翻攝
北市昨晚11時許發生一起死亡車禍，73歲褚姓婦人騎乘單車行經濟南路時，先被對向一輛左轉的自小客車撞倒在地，再遭一輛計程車輾過，導致頭部挫傷、左手骨折，經送醫救治，仍於今晨4時許被宣告不治。

警方調查，褚婦當時沿濟南路東往西方向行進，在經過濟南、金山南路口時，遭對向違規左轉的自小客車擦撞倒地，隨後又遭到一輛沿金山南路南往北方向行進的計程車輾過，當場導致褚婦頭部受挫傷、左手骨折。救護人員獲報後將褚婦送往台大醫院救治，仍於今晨4時許傷重不治。

據了解，褚婦平時在台大醫院擔任志工，每週二、四皆會到醫院服務，其家屬也不知褚婦昨晚為何深夜未歸，還不幸遭遇死劫。

警方表示，駕駛自小客車的65歲吳姓男子，以及駕駛計程車的64歲翁姓男子，酒測值皆為0，到案時皆供稱行車期間未發現褚婦身影，警詢後依過失致死罪嫌將2人送辦。

據內政部警政署統計，台北市是人車密度最高的城市，今年因違反交通號誌指示行駛而肇事死亡案件已發生7件，1至5月每10萬人口A1事故死亡人數為1.03人。

警方呼籲，因汽車「A柱」遮蔽駕駛人視線，車輛在轉彎前應「減速注意」「擺頭確認」，行近行人穿越道前確實減速慢行，確認有無行進車輛或行人；夜間視線不佳，駕駛人應加強留意周邊車輛與行人動態，勿任意變換車道及搶道，禮讓行人優先通行，以確保行車安全與順暢。

另提醒銀髮族夜間或晨昏外出時，應穿著較明顯、鮮豔服裝，攜帶反光手環、反光帽，騎乘自行車應加裝警示燈，以提高能見度，引起其他駕駛人注意，以確保行的安全。

台大醫院 計程車 北市

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