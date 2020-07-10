台東向陽北峰1山友受傷空勤吊掛後送 另1消防員明吊掛

一名43歲陳姓女山友昨天單攻台東嘉明湖，夜間返程時迷途摔傷，今天空勤出動黑鷹直升機先將女山友吊掛送醫。圖／台東縣消防局提供 一名43歲陳姓女山友昨天單攻台東嘉明湖，夜間返程時迷途摔傷，警消通報後展開救援，未料，一名消防員搜救時也不慎摔傷，幸2人沒有生命危險。今天空勤出動黑鷹直升機先將女山友吊掛送醫，至於受傷消防員，空勤明天再行吊掛。

縣消防局指出，昨晚7點多接獲通報向陽北峰山區，有女山友摔落邊坡受傷，立即派遣利稻分隊及關山大隊派員上山搜救，9點接觸到傷者，搜救過程中，一名消防隊員也不慎摔傷，但因天候不佳，就地避難，同時申請空勤直升機。