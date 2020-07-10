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台東向陽北峰1山友受傷空勤吊掛後送 另1消防員明吊掛

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

一名43歲陳姓女山友昨天單攻台東嘉明湖，夜間返程時迷途摔傷，今天空勤出動黑鷹直升機先將女山友吊掛送醫。圖／台東縣消防局提供
一名43歲陳姓女山友昨天單攻台東嘉明湖，夜間返程時迷途摔傷，今天空勤出動黑鷹直升機先將女山友吊掛送醫。圖／台東縣消防局提供
一名43歲陳姓女山友昨天單攻台東嘉明湖，夜間返程時迷途摔傷，警消通報後展開救援，未料，一名消防員搜救時也不慎摔傷，幸2人沒有生命危險。今天空勤出動黑鷹直升機先將女山友吊掛送醫，至於受傷消防員，空勤明天再行吊掛。

縣消防局指出，昨晚7點多接獲通報向陽北峰山區，有女山友摔落邊坡受傷，立即派遣利稻分隊及關山大隊派員上山搜救，9點接觸到傷者，搜救過程中，一名消防隊員也不慎摔傷，但因天候不佳，就地避難，同時申請空勤直升機。

今天下午1點55分空勤直升機先將受傷的陳姓女山友吊掛送醫，初步檢視僅左胸、左手、雙腳及背部疼痛，沒有生命危險。另不慎摔傷的消防員，腳部扭傷及擦傷，目前意識清楚，生命徵象穩定，因下午天候不佳，無法立即吊掛救援，目前由其他搜救員陪伴，預計明天上午11點直升機前往救援。

一名43歲陳姓女山友昨天單攻台東嘉明湖，夜間返程時迷途摔傷，今天空勤出動黑鷹直升機先將女山友吊掛送醫。圖／台東縣消防局提供
一名43歲陳姓女山友昨天單攻台東嘉明湖，夜間返程時迷途摔傷，今天空勤出動黑鷹直升機先將女山友吊掛送醫。圖／台東縣消防局提供

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