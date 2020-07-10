提供銀行帳戶還幫忙領錢 高中生淪為詐騙集團共犯

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聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

暑假到了，彰化警方執行「青春專案」，利用各種場合宣導「反毒」、「反幫派」、「反詐欺」及「網路安全」觀念，希望提升兒少自我保護觀念。照片／彰化縣政府提供，
暑假到了，彰化警方執行「青春專案」，利用各種場合宣導「反毒」、「反幫派」、「反詐欺」及「網路安全」觀念，希望提升兒少自我保護觀念。照片／彰化縣政府提供，
彰化縣有名高中生想在暑期打工賺學費，卻掉入詐騙集團陷阱，除提供銀行帳戶，還協助提領37萬元，雖然賺到9000元酬勞，隔天卻接到銀行通知，指帳戶涉及詐欺已遭凍結，才驚覺自己成了詐欺車手。彰化警分局因此籲請青年學子暑期打工要提高警覺，切莫成為詐騙集團共犯而得不償失。

「青春專案」是警方在暑期保護青少年的重要工作，今年是以防制少年接觸毒品與被害、防制少年被吸收加入幫派、防制少年參與詐欺集團、避免兒少遭色情行業利用等四大工作主軸，彰化警分局為了有效宣導，特別聯合轄內直播主，宣導「反毒」、「反幫派」、「反詐欺」及「網路安全」觀念，希望提升兒少自我保護觀念。

彰警分局偵查隊長詹廷育指出，暑期打工應特別小心，畢免掉入陷阱，如求職廣告有標榜「免經驗、輕鬆賺、錢多多」等字眼，務必提高警覺，日前有某名高中生在臉書認識1名自稱金流公司幹部的男子，對方表示只要提供銀行帳戶給公司調度資金，並協助提領現款就可以分享高額抽成，「領越多賺越多」、「保證合法」。

這名高中生心動加入，除把自己名下銀行帳戶交給對方，並依指示到多處超商、銀行ATM領款，短短3小時就領出37萬元給對方，自己雖然收到9000元酬勞，隔天卻接到銀行通知帳戶，指涉及詐欺已遭凍結。

詹廷育說，不管暑期或平時，都切記不要隨意將銀行帳戶或電信門號交給他人使用，更不可隨意替他人提領來路不明款項，以免成為詐騙集團的車手，淪為共犯而吃上官司。

詐騙集團 詐欺 打工

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