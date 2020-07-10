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影／萬里衛生所前男持刀揮舞 警將刀擊落噴辣椒水制伏
新北市萬里區瑪鋉路萬里衛生所前，今天上午一名男子持刀叫囂，3名員警巡邏經過趕至，上前盤查時男子隨即將刀抽出揮舞，員警見狀大聲斥喝「把刀放下」，最後以以警棍將刀擊落，並用辣椒水朝鄧男臉部噴射，將男子制伏，強制送醫。
金山警分局表示，一名男子上午11點多，攜帶一把刀叫囂，經萬里衛生所啟動自動報警系統後，萬里派出所3名員警巡邏經過，獲報趕至，上前盤查時他隨即將刀抽出揮舞，大聲斥喝「把刀放下」，但男子不為所動。員警見狀立即以警棍將刀擊落，並用辣椒水朝鄧男臉部噴射，將其制服，現場無人受傷。
男子情緒不穩，由衛、警、消3方共同戒護，送往醫院強制就醫。金山警分局表示，將持續派員針對轄區治安要點，加強巡邏及盤查，呼籲民眾如遇有突發狀況，請立即向警方反應，以維護公共秩序安全。
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