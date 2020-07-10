宜蘭五結農會保管箱遭竊 受害者不滿理賠抗議

宜蘭五結鄉農會4月爆發員工涉嫌保管箱監守自盜，約有50人受害。受害者因不滿理賠方式，今天前往農會抗議。農會表示，已積極與被害人調解，盼圓滿落幕。

五結鄉農會4月下旬驚傳保管箱內物品遭竊，約有50人受害。經警方調查後，30多歲農會資訊室技工黃姓男子涉有重嫌，警方之後依竊盜、業務侵占罪嫌將黃嫌送辦。

因不滿農會後續處理態度與理賠方式，50多名受害者上午前往農會，舉起「監守自盜、主管包庇」的紙板抗議，警方出動大批警力維持秩序。

自救會發表聲明，農會自民國107年起就發現保管箱內的物品不翼而飛，在查出黃姓嫌犯涉案後，竟自行和解了事，並一再包庇黃嫌持續在原工作位子上；如今再度爆發重大保管箱失竊案後，農會竟把責任全推給黃嫌。

自救會指出，現任總幹事李林欽將要退休，但卻毫無誠意解決保管箱失竊案，只想用新台幣5萬元與受害者和解，農會應該禁止李林欽退休，把事情徹底解決。

自救會長賴振益說，自救會要求農會要拿出誠意，只要是損失50萬元以下的受害者應全額賠償，但今天農會仍沒有展現誠意解決，他們未來會採「游擊戰」，隨時發動抗議，癱瘓農會運作。

農會秘書林焜棟說，農會已積極與被害人協商中，已有19人加入調解，其中3人調解成功，農會會拿出最大誠意解決。