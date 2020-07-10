中市狂風暴雨吹斷路樹壓傷騎士 斷裂樹幹刺穿公車擋風玻璃

台中市今天中午狂風暴雨，造成路樹斷落，21歲的葉姓機車騎士路經中市公益路2段時，葉遭斷落的樹幹壓傷，雙手輕微擦傷。圖／警方提供 台中市今天中午狂風暴雨，造成路樹斷落，21歲的葉姓機車騎士路經中市公益路2段時，葉遭斷落的樹幹壓傷，雙手輕微擦傷；而黃男駕駛公車路經台灣大道時，突有樹幹掉落插入前擋風玻璃，所幸未傷及乘客。

今天中午12時30分，台中市區突然刮起狂風暴雨，致路樹斷裂樹幹倒下，造成兩件事故，分別是機車騎士受傷、及公車擋風玻璃被掉落的樹幹插入。

台中市消防局今天中午12時44分，接獲民眾報案指出南屯區公益路有機車騎士遭路樹壓傷，立即派員前往救護，警消抵達後，發現葉姓騎士受輕傷，葉表示那時因風勢較大造成樹枝掉落，他僅受輕傷拒絕送醫。