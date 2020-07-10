觀音大潭電廠傳死亡車禍 工程師駕車疑爆衝撞死保全
桃園市觀音大潭電廠內昨傍晚發生一起死亡車禍，寗姓工程師駕駛廂型車疑似暴衝，波及路邊廖姓、侯姓保全，造成2人均被重壓車底，其中廖當場失去呼吸心跳，送醫搶救不治，侯則頭部外傷無生命危險，警方已調閱周遭監視器，並向桃園地檢署報請相驗。
消防指出，昨傍晚5點多獲報台電觀音大潭發電廠內有交通事故，到場發現1輛廂型車底下壓著2名路人，現場經堆高機協助把車輛架高，消防員將2人從車底拉出，其中廖男（45歲）已經失去呼吸心跳、侯男（56歲）多處擦張，立即給予CPR、BVM搶救，並送往新屋部立桃園醫院搶救。
警方初步調查，寗姓工程師（38歲）當時開車往北門方向去取件，車輛準備迴轉停在槽化線時，卻不明原因爆衝，而2名保全廖男、侯男正往警衛室門口方向步行，結果工程車失控朝他們撞擊，當場被壓在車底動彈不得，廖因傷重搶救不治。
警方指出，當時工程車上除了開車的寗男，右前座還有另名同事，目前已經調閱場內周圍監視器畫面，目前已經依過失致死罪嫌將寗移送，並報警檢方相驗。
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