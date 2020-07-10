影／南投小出山意外再起 失聯15天民眾大體終尋獲

南投又傳山域事故，51歲賴姓民眾前往惠蓀林場小出山登山健行，但因不熟悉路況，偏離登山步道，上月26日向外發出求救訊息後失聯，搜救工作於今日第15天，上午搜救人員回報於上午8點58分，南方關刀溪上游附近尋獲賴姓民眾的大體，並出動直升機於11點15分成功吊掛大體轉送竹山消訓中心。

南投縣政府消防局指出，6月26日中午12時40分獲報，有民眾在惠蓀林場小出山健行，因不熟悉路況，偏離登山步道，旋即向外求援；搜救期間除總計出動直升機空勘2架次及空拍機10餘架次外，亦出動南投消防、惠蓀林場、林務局、國軍、山區搜救隊等民間搜救團體，及義警消人員共407人次共同參與搜救，始終未能尋獲。

今天上午9時許搜救人員終於傳回消息，表示在經過15天的仔細搜索下，在小出山南方的關刀溪上游附近，尋獲賴姓民眾的大體，中午順利出動直升機成功吊掛帶回，完成辛苦的救難工作。