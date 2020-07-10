禍首找到了！台南大新營區空氣飄異味嚴重 非工廠排放

台南市大新營區8日夜晚空氣異味嚴重，尤其靠近新東國中、東山路一帶異味最濃，環保局接獲陳情共計出動4組環保稽查人員巡查，初步排除新營區周圍約30家可能排放異味之工廠，9日凌晨先後在柳營區五軍營段及新營區秀才里兩處農田大面積施肥未翻耕覆土，散發惡臭異味於空氣中，現場依違反空氣汙染防制法第32條第3款告發，依違規情節最高可罰10萬罰鍰，避免影響大新營地區環境生活空氣品質，經限期地主於完成翻土，明顯降低異味。

環保局長謝世傑表示，平均一年畜牧業異味及不當施用未腐熟的禽畜糞當作肥料之公害陳情達800件，環保局持續派員主動稽查，若查獲使用未完全腐熟的生禽畜糞者，將可依法直接裁罰，大家須留意自己的農作施肥時是否使用正確的肥料而不是錯誤的生禽畜糞，以免影響空氣品質，危害他人的生活品質。