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禍首找到了！台南大新營區空氣飄異味嚴重 非工廠排放

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市大新營區8日夜晚空氣異味嚴重，尤其靠近新東國中、東山路一帶異味最濃，環保局接獲陳情共計出動4組環保稽查人員巡查，初步排除新營區周圍約30家可能排放異味之工廠，9日凌晨先後在柳營區五軍營段及新營區秀才里兩處農田大面積施肥未翻耕覆土，散發惡臭異味於空氣中，現場依違反空氣汙染防制法第32條第3款告發，依違規情節最高可罰10萬罰鍰，避免影響大新營地區環境生活空氣品質，經限期地主於完成翻土，明顯降低異味。

環保局長謝世傑表示，平均一年畜牧業異味及不當施用未腐熟的禽畜糞當作肥料之公害陳情達800件，環保局持續派員主動稽查，若查獲使用未完全腐熟的生禽畜糞者，將可依法直接裁罰，大家須留意自己的農作施肥時是否使用正確的肥料而不是錯誤的生禽畜糞，以免影響空氣品質，危害他人的生活品質。

環保局指出，農田施用畜牧類禽畜糞有機質肥料，如未妥善操作，往往衍生惡臭異味的問題，呼籲農民應購買適度腐熟的禽畜糞，並於施用時即時覆土，避免影響民眾生活。目前已針對大新營地區加強畜牧業稽查，今年截至6月已告發28件違反環保相關法規，針對異味陳情熱區，環保局後續將持續以主動不定時稽查方式，如有發現汙染行為將依法嚴懲。市民朋友如有發現相關環境公害，可撥打公害陳情專線0800066666

台南市環保局稽查人員前往調查新營區空氣飄異味，發現是農田大量施肥。圖／環保局提供
台南市環保局稽查人員前往調查新營區空氣飄異味，發現是農田大量施肥。圖／環保局提供

空氣品質 農民

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