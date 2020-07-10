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工人攀爬鐵架不慎墜地下4樓 台南警消吊掛上地面送醫
台南市中西區中華西路二段一住宅大樓新建工地，上午10時37分有1名63歲王姓工人攀爬鐵架時，不慎墜落2公尺地面，台南消防局據報後出動大批人車前往救援，抵達現場時，工人左耳撕裂傷，對聲音有反應，使用長背板固定後使用籃式擔架，從地下4樓將人吊掛上地面，並立即送往奇美醫院急救。
消防局救災救護指指揮中心指出，工人從鐵架上不慎墜落地下4樓，側躺在地面上。經現場評估後，救護人員下樓，準備使用長背板將傷者固定後使用籃式擔架，前後花了約30分鐘，利用吊臂順利將人吊掛上地面，隨即由救護車後送醫院急救。
救災救護指揮中心派遣和緯及永華出勤，出動6車、15人，前往救援。警方據報後也到場了解狀況，指出事故原因仍待進一步調查。
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