工人攀爬鐵架不慎墜地下4樓 台南警消吊掛上地面送醫

台南市中西區中華西路二段一住宅大樓新建工地，上午10時37分有1名63歲王姓工人攀爬鐵架時，不慎墜落2公尺地面，台南消防局據報後出動大批人車前往救援，抵達現場時，工人左耳撕裂傷，對聲音有反應，使用長背板固定後使用籃式擔架，從地下4樓將人吊掛上地面，並立即送往奇美醫院急救。

消防局救災救護指指揮中心指出，工人從鐵架上不慎墜落地下4樓，側躺在地面上。經現場評估後，救護人員下樓，準備使用長背板將傷者固定後使用籃式擔架，前後花了約30分鐘，利用吊臂順利將人吊掛上地面，隨即由救護車後送醫院急救。