漁友為援救擱淺膠筏雙雙受困 與海巡隊合力推離脫困

1艘膠筏昨天下午在屏東縣枋寮鄉近海作業時，因機械故障擱淺沙灘，聯繫友船協助拖離，友船又因浪大加上退潮也擱淺；海巡署南部分署第6岸巡隊枋寮安檢所執行守望勤務巡查海面岸際時，發現這2艘膠筏在枋寮福德宮岸際擱淺，執勤人員回報後派員前往救援，在海巡隊員及漁友合力下，擱淺膠筏成功脫困。

第8巡防區指揮部昨天下午2時接獲南部分署第6岸巡隊枋寮安檢所通報，位於枋寮福德宮岸際有2艘膠筏14擱淺，立即派遣枋寮、加祿堂安檢所、線上巡邏組及艦隊分署第14海巡隊，共計1艇5車24員前往救援，海巡人員抵達現場後確認膠筏共3名船員均安，檢查其船體未發現破損及漏油。