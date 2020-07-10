他駕車途中接聽手機 車撞安全島行道樹翻覆

台中市民潘姓男子今天清晨駕駛黑色自小客車，因手機響鈴來電，接聽手機時，左前車頭不慎碰撞安全島行道樹，致車子翻覆。圖／民眾提供 台中市民潘姓男子今天清晨駕駛黑色自小客車，途經忠明南路時，因手機響鈴來電，接聽手機時，左前車頭不慎碰撞安全島行道樹，致車子翻覆，所幸僅雙手輕微擦傷，自行前往醫院治療。

警方表示依據交通管理處罰條例第 31-1條規定「汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新台幣3000元罰鍰」。

台中市警一分局員警於今天清晨6時45分，接獲民眾報案在西區忠明南路與五權三街口有交通事故發生，經查為潘姓駕駛人(33歲) 由五權三街沿忠明南路內側車道往五權一街行駛，至忠明南路270號前自稱因手機響鈴來電，接聽時左前車頭不慎碰撞忠明南路內車道旁安全島上行道樹致車輛翻車肇事，酒精測試值為未有酒精反應。