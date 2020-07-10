7旬翁清晨釣魚跌入魚池溺水 現場無生命跡象急送醫

台中市一名年約70歲老翁今天上午前往清水區一處釣魚池釣魚，不知原因跌入釣魚池中溺水，消防局接獲民眾報案後趕到場，現場已無生命跡象，消防人員救起老翁後送往梧棲童綜合醫院搶救，詳細發生原因有待警方調查釐清。

台中市消防局表示，今天上午6時9分接獲一名婦人報案指出，清水區民享路附近釣魚池疑似有一名70歲男子落水，派遣清水分隊，出動消防車3輛、救護車1輛，與消防人員11人前往搶救。