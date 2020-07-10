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7旬翁清晨釣魚跌入魚池溺水 現場無生命跡象急送醫
台中市一名年約70歲老翁今天上午前往清水區一處釣魚池釣魚，不知原因跌入釣魚池中溺水，消防局接獲民眾報案後趕到場，現場已無生命跡象，消防人員救起老翁後送往梧棲童綜合醫院搶救，詳細發生原因有待警方調查釐清。
台中市消防局表示，今天上午6時9分接獲一名婦人報案指出，清水區民享路附近釣魚池疑似有一名70歲男子落水，派遣清水分隊，出動消防車3輛、救護車1輛，與消防人員11人前往搶救。
消防人員趕抵現場，發現現場為3區釣魚池，釣魚池旁留有一輛機車，但不見人影，經搜救後在深約1.6公尺的中間釣魚池，尋獲一名年約70歲老翁，到院前已無生命跡象，送往梧棲童綜合醫院搶救，詳細發生原因有待警方調查釐清中。
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