天熱險中暑…66歲男倒臥路邊 土城警耐心照顧幫擦藥
新北市土城警分局清水派出所員警陳銘翔日前巡邏發現有趙姓男子疑似倒臥路邊，主動趨前關心，趙男疑似因天氣太熱，一時腿軟而跌坐在地，員警即主動攙扶至派出所休息，提供飲水補充水份，避免他中暑，甚至細心替他處理跌坐時造成的小擦傷，趙男家人相當感動員警的暖心之舉。
7月5日14時許土城警分局清水派出所員警陳銘翔執行勤務時，行經土城區青雲路與清水路口，看到66歲赻姓男子倒在路邊立即下車關心其狀況，趙表示，自行外出散步，可能在大太陽下走太久導致頭暈，一時腿軟就倒在路旁，感謝員警見狀立刻趨前關心。
陳員攙扶趙男返所休息，並提供飲水供其飲用，陳員也發現他四肢有跌倒時造成的輕微擦傷，主動拿出派出所緊急急救箱，初步協助處理傷口，並通知趙男家人到派出所將人接回。
趙男女兒接獲員警電話立即趕來，心想只是出門散散步，後來怎麼會在派出所，起初還以為父親發生了什麼事，了解整件事情後，不斷的向警方表示感謝，還說往後會多加注意父親的身體及天氣狀況，對於其跌坐造成的傷勢，將持續觀察注意，警方助人佳話，再添一則。
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