紅河谷又傳溺水 高職畢業生昏迷

詹姓男高職生在新北市烏來區紅河谷溺水，被救起時已無生命跡象，經送醫搶救恢復心跳，住院觀察。記者王長鼎／翻攝

剛從高職畢業的詹姓男子昨天至新北市烏來區紅河谷戲水，與鍾姓男子雙雙溺水，被救起後詹一度失去生命跡象，經送醫恢復心跳，仍昏迷住院，鍾無大礙未送醫；這是繼上月國小女學生溺水獲救，第二起紅河谷溺水事件。

據調查，詹姓男子（十八歲）昨天中午與鍾姓男子（十八歲）等十名同學相約戲水，前往新北市烏來區南勢溪紅河谷紅橋下，一行人下水後突然發現詹、鍾不見人影，急忙找尋。新北市消防局駐點人員見有人喧譁，靠近查看得知，隨即跳下水搜救。

搜救人員先救起鍾，檢查他嗆水，但意識還算清楚，持續搜尋近廿分鐘找到詹，拉上岸後發現他已無呼吸心跳，送上救護車趕往醫院，一路以心肺復甦術急救，經醫院搶救恢復心跳，但昏迷指數三分，轉進加護病房住院觀察。

校方指出，詹今年剛從學校畢業，導師在畢業典禮結束後，還提醒學生戲水活動要特別小心，對於學生溺水十分遺憾，將請各班導師加強水域安全宣導。

紅河谷溺水頻傳，上月廿四日一名十三歲國小女學生溺水獲救，事隔半個月又有人溺水，戲水安全受關注。新北市消防局表示，新北有不少熱門戲水地點，四月起與民間救難團體聯手派員在各點巡邏，暑假期間，針對烏來、坪林區南勢溪與北勢溪流域的十七個據點，每天派救生員駐點守護。

烏來區長周守信說，紅河谷、加九寮溪及烏來國中小對面的桶後溪，均設立警告牌，提醒民眾注意安全，烏來立體停車場到新攬勝橋內範圍的溪水，皆有公告禁止進入，公所也圍住入口。