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BMW遭3車包夾攔車傷人案 中市警在3小時逮6嫌

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市中清路今天傍晚發生BMW轎車遭3車攔車，BMW車副駕駛座的王姓男子右大腿遭殺傷，台中市警二分局偵查隊以車追人，在3小時內迅速查獲劉嫌等4人到案，另有2人自動投案，被害人這方說是行車糾紛，嫌犯這方則稱是投資財務糾紛所致，全案由警方漏夜偵辦，以釐清犯案真相。

台中市警二分局偵查隊長陳聖偉表示，今天傍晚6時21分，鄭姓男子駕駛BMW轎車行經車潮川流不息的台中市北區中清路，鄭男原預定停車準備用餐，突遭約5、6名不明人士駕駛3部自小客車攔車，稱因行車造成糾紛，隨即持不明銳器刺向副駕駛座王姓男子右大腿受傷流血，已送醫治療，目前無生命危險。

警方立即責成專案小組擴大調閱周邊監視器，並鎖定相關車號以車追人 ，迅速於3個小時內緝獲涉案的劉嫌等6人，原以為本案是行車造成的糾紛，經警方深入追查釐清 案情及到案人員之說明，查出雙方人員於日前即因投資財務問題造成糾紛，導致攔車傷人，全案由警方漏夜調查。

台中市中清路今天傍晚發生BMW轎車遭3車攔車傷人案，台中市警二分局偵查隊以車追人，在3小時內迅速查獲劉嫌等6 人到案。圖／台中市議員施志昌提供
台中市中清路今天傍晚發生BMW轎車遭3車攔車傷人案，台中市警二分局偵查隊以車追人，在3小時內迅速查獲劉嫌等6 人到案。圖／台中市議員施志昌提供

台中市 BMW 車潮

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