聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／BMW遭包夾砸車傷人 市議員目擊批：台中治安太誇張
台中市民鄭男今天傍晚駕駛BMW轎車載友人，前往北區中清路要下車用餐，突遭3輛車包夾，對方下來數名男子，持棍棒砸車，並持利器刺向BMW副駕駛座所坐男子右大腿，恰好被返家途中的市議員施志昌目擊，批「中市治安太誇張」，警方迅速擴大調閱周邊監視器釐清案情，並已鎖定相關車號以車追人，積極查緝中。
警方表示，今天傍晚6時21分，鄭姓男子駕駛BMW轎車，行經車潮川流不息的台中市北區中清路一段，鄭男原預定停車準備用餐，突遭分別3輛分別是白色賓士車、銀色休旅車、及另輛白色轎車，下來多名男子，不斷以棍棒砸BMW車、打人。
行兇者稱因行車造成糾紛，隨即持不明銳器刺向BMW副駕駛座男子（身份待查）右大腿受傷流血，已送醫治療，目前無生命危險。警方已迅速擴大調閱周邊監視器釐清案情，並已鎖定相關車號以車追人，積極查緝中。
台中市議員施志昌駕車返家途中目擊砸車傷人，批「台中最近治安太誇張」，光天化日在大馬路上這樣砸車打人，要求盧市長能多多重視台中市的治安。
警方已迅速擴大調閱周邊監視器釐清案情，並已鎖定相關車號以車追人，積極查緝中。警方呼籲使用暴力無法解決問題，有糾紛應循正當途徑解決，警方絕不容許不法行為挑戰權力，誓將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言