影／BMW遭包夾砸車傷人 市議員目擊批：台中治安太誇張

台中市民鄭男今天傍晚駕駛BMW轎車載友人，前往北區中清路要下車用餐，突遭3輛車包夾，對方下來數名男子，持棍棒砸車，並持利器刺向BMW副駕駛座所坐男子右大腿，恰好被返家途中的市議員施志昌目擊，批「中市治安太誇張」，警方迅速擴大調閱周邊監視器釐清案情，並已鎖定相關車號以車追人，積極查緝中。

警方表示，今天傍晚6時21分，鄭姓男子駕駛BMW轎車，行經車潮川流不息的台中市北區中清路一段，鄭男原預定停車準備用餐，突遭分別3輛分別是白色賓士車、銀色休旅車、及另輛白色轎車，下來多名男子，不斷以棍棒砸BMW車、打人。

行兇者稱因行車造成糾紛，隨即持不明銳器刺向BMW副駕駛座男子（身份待查）右大腿受傷流血，已送醫治療，目前無生命危險。警方已迅速擴大調閱周邊監視器釐清案情，並已鎖定相關車號以車追人，積極查緝中。

台中市議員施志昌駕車返家途中目擊砸車傷人，批「台中最近治安太誇張」，光天化日在大馬路上這樣砸車打人，要求盧市長能多多重視台中市的治安。