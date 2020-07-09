桃園大圳驚見男性浮屍 已腫脹漂浮水面撈起明顯死亡

桃園市國際路一段桃園大圳今傍晚驚傳有浮屍，路過民眾發現1具大體在水面上載浮載沉，立即打電話通報，消防晚間7點多打撈上岸，確認已明顯死亡，但男子泡水已呈現腫脹，身上也沒有證件，警方初步視外觀無外傷，將採集指紋、調閱周遭監視器，並報警檢方相驗釐清死因。

桃園市消防局今傍晚約6點半獲報，在桃園區、八德區交界處，靠近八德埤寮溪橋下方的水圳內，發現1具男性浮屍，經轄區中路分隊到場協助吊掛，大約在晚間7點多打撈上岸。

警方初步調查，該名男子身穿無袖上衣、深色短褲，但因泡水腫脹，年紀無法確定，加上身上並無證件或可辨識身分特徵，身分目前仍不詳。

警方說，後續將採集男子指紋比對身分，並調閱周圍監視器畫面，以釐清男子落水原因或有無他殺疑慮，同時報警桃園地檢檢察官相驗。