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影／報復性潛水潮狂襲墾丁 3潛客上演海上驚魂記
國內疫情解封後又進入盛夏，墾丁湧入不少潛水客；恆春海巡隊今天下午3點40分接獲通報，墾丁後壁湖港外約0.3浬處海域，有3名潛水客因體力不支在海面漂流求援，恆春海巡隊出動巡防艇前往援處，下午3點50分將3名潛水客陸續救助上巡防艇，結束一場海上驚魂。
海巡人員表示，當時海象約5至6級，陣風8級，3576巡防艇獲報即馳往通報海域，於現場離岸0.3浬處（約500多公尺），發現3名男性潛水客已施放潛水水面標誌浮力袋，在海上求援，且因當時湧浪強勁，3人體力不支在海面漂流，並向巡防艇揮手求救。
3576巡防艇接近後，海巡人員拋擲救生圈合力將張姓潛水客等3人救援上巡防艇，安全載返後壁湖港，並由第6岸巡隊後壁湖安檢所人員協同處置；3名潛水客表示，原在近岸處潛水，結果被強勁海流帶到外海，想藉浮力袋一起游回岸上，卻發現愈游離岸愈遠，趕緊呼救。
海巡署說，因應暑假旅遊旺季來臨，已針對船舶海難及岸際民眾救生等事故好發地點強化勤務能量竹配置與巡邏，並統合轄區救援能量策進聯合搜救作為以發揮救援綜效；並呼籲海上狀況瞬息萬變，民眾於從事水上遊憩活動應隨時注意當前海象及身心狀況，切勿勉強，以維自身安全，如遇緊急事故需救援，請撥打「118」服務專線。
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