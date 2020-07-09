影／報復性潛水潮狂襲墾丁 3潛客上演海上驚魂記

國內疫情解封後又進入盛夏，墾丁湧入不少潛水客；恆春海巡隊今天下午3點40分接獲通報，墾丁後壁湖港外約0.3浬處海域，有3名潛水客因體力不支在海面漂流求援，恆春海巡隊出動巡防艇前往援處，下午3點50分將3名潛水客陸續救助上巡防艇，結束一場海上驚魂。

海巡人員表示，當時海象約5至6級，陣風8級，3576巡防艇獲報即馳往通報海域，於現場離岸0.3浬處（約500多公尺），發現3名男性潛水客已施放潛水水面標誌浮力袋，在海上求援，且因當時湧浪強勁，3人體力不支在海面漂流，並向巡防艇揮手求救。

3576巡防艇接近後，海巡人員拋擲救生圈合力將張姓潛水客等3人救援上巡防艇，安全載返後壁湖港，並由第6岸巡隊後壁湖安檢所人員協同處置；3名潛水客表示，原在近岸處潛水，結果被強勁海流帶到外海，想藉浮力袋一起游回岸上，卻發現愈游離岸愈遠，趕緊呼救。