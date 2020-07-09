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頂加屋內疑雜物起火！消防救出2歲男童 37歲媽不治身亡

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

台北市士林區德行東路331巷內一處頂加建物，今下午發生火警，消防人員破門救援，立刻發現2歲男童哭喊，立刻抱起男童離開火場，並撲滅屋內火勢，緊接著消防人員在屋中廁所，發現37歲張姓媽媽仰躺在廁所，失去生命徵象，送醫搶救仍宣告不治。

今天下午3點42分獲報頂加火警，消防人員48分抵達現場，立刻佈設水線54分撲滅火勢，消防人員進門立刻發現2童，隨即立即抱起男童，救出火場，其餘人則撲滅火勢。

消防人員撲滅火勢後，清查屋內情況，在廁所發現37歲媽媽，身上有灼傷，且失去生命徵象，立即送往榮總搶救，2歲多的男童也一同送醫觀察，張女丈夫錢姓男子趕往醫院，最後仍宣告不治。

稍早，消防局火調科以及警方鑑識小組進入物內採證，詳細起火原因尚待火場報告，全案將依程序報請司法相驗。

北市士林區一處頂加住宅發生火警，消防火調科調查起火原因。記者蕭雅娟／攝影
北市士林區一處頂加住宅發生火警，消防火調科調查起火原因。記者蕭雅娟／攝影

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