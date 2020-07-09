金門港區湧浪太大漁船險遭滅頂 岸巡即時通報搶救
海洋委員會海巡署金馬澎分署第九(金門)岸巡隊水頭安檢所今天上午6時許安檢勤務人員於港區巡邏時，行經后豐東堤碼頭，發現港區停泊的「軒○號」漁船的船身呈傾斜、半沉，隨即通知船主。李姓船主獲報後趕緊到場處理，也感謝岸巡人員的即時通報，讓他減少損失。
金門岸巡隊水頭安檢所表示，今天上午6時10分安檢勤務人員在港區巡邏時，行經后豐東堤碼頭察覺港區停泊的「軒○號」漁船附近，發現整艘船的船身呈傾斜半沉情形。
當時沉船內無船員，立即通知「軒」船李姓船主處置作。到場處理的岸巡人員表示，疑似近日西南湧浪較大，加上船索繫太緊，才會導致船隻傾斜半沉。
李姓船主獲報後在6時23分抵達現場，趕緊聯繫大型吊掛機具業者實施船體吊掛作業，並於8時46分將「軒」船吊掛置放於岸上。
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