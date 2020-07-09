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預拌混凝土司機失神...見前車減速急踩煞車 仍連撞3輛車
陳姓男子今天駕駛預拌混凝土車行經北海岸核二廠路段，疑未注意車前狀況，撞上前方3輛減速的轎車，所幸僅1名駕駛人受輕傷。警方對陳男實施酒測未酒駕，這起車禍造成交通阻塞，1個多小時後才排除狀況，恢復正常行車。
陳男今天中午12多駕駛預拌混凝土車，行駛台2線指標46.6公里核二廠附近時，疑未注意前車減速，發現時踩煞車已來不及，猛力衝撞前方轎車，前方共3輛汽車受害。
員警趕到現場後對陳實施酒測，酒測值為0，顯示非酒後駕車。被撞的3輛車中，有1名被撞轎車駕駛胸部挫傷，經送金山醫院治療，無生命危險。
警方指出，駕駛人開車上路應保持安全行車距離及速度，並隨時注意車前狀況，以免發生事故。警方也將在轄區交通要道、事故熱點，加強稽查大型車輛違規，確保用路人安全。
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