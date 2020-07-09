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熱褲少女錢包不見急跑派出所報案 林口警迅速找回

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

17歲徐姓少女昨天出門買晚餐路過新北市泰山區明志路二段時，不慎將錢包遺失在路上，她事後發現，在晚間10時許慌張跑進明志派出所報案，在員警協助下才發現錢包掉在一間火鍋店前，被熱心的火鍋店員撿走，由員警到場取回錢包，順利歸還徐女。

警方表示，明志派出所警員吳丞凱昨晚值班時接獲徐女報案，慌張表示她的錢包疑似遺落在明志路二段上，想請員警協助尋找，員警獲報後調閱監視畫面，發現徐女的綠色錢包掉在一間火鍋店前，便趕往火鍋店尋找，才發現原來熱心的火鍋店員準備打烊時，見徐女錢包掉在門口，便先將錢包收走，打算關店後再去警局報案，沒想到員警動作迅速，便將錢包交給員警，由警方還給徐女。

徐女事後檢查錢包，發現錢包內現金與證件都在，十分感謝警方熱心協助，徐父也在臉書社團PO文，感謝警方動作迅速，讓女兒找回錢包，放下心中的大石頭。

徐女昨天晚間10時許發現錢包不見，急得跑進派出所報案。記者柯毓庭／翻攝
徐女昨天晚間10時許發現錢包不見，急得跑進派出所報案。記者柯毓庭／翻攝
徐父見愛女在警方協助下迅速找回遺失的錢包，感動的在臉書PO文致謝。記者柯毓庭／翻攝自臉書社團《ㄨㄚ是泰山人》
徐父見愛女在警方協助下迅速找回遺失的錢包，感動的在臉書PO文致謝。記者柯毓庭／翻攝自臉書社團《ㄨㄚ是泰山人》

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