頂加疑燒雜物釀火警！45歲女無生命徵象 5歲男童也送醫

台北市士林區德行東路331巷內一處頂加建物，今天下午3時許發生火警，北市消防局派出人車馳援，下午4時前撲滅火勢，初步了解現場燃燒雜物，並在屋內找到39歲女子和年僅5歲男童，女子當場失去生命徵象，立即送醫急救。

據悉，火災現場是5樓建築物頂加，消防人員到場後外觀無火煙，但屋內有雜物燃燒，立刻佈設水線搶救，撲滅火勢，燃燒面積約9平方公尺。

東山里里長指出，民眾發現失火立刻報案，警消人員快速到場撲滅火勢，當時消防人員上樓，發現屋內有小孩，立刻抱著小孩離開火場，小孩受到驚嚇但身上無明顯外傷，但小孩母親39歲女子則昏迷。

初步了解，女子上半身2度灼傷，約佔體表面積18%，當場失去生命跡象，立即送醫急救，屋內約5歲男童意識清醒，身上無明顯外傷，評估後同樣送往醫院觀察。