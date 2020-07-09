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頂加疑燒雜物釀火警！45歲女無生命徵象 5歲男童也送醫
台北市士林區德行東路331巷內一處頂加建物，今天下午3時許發生火警，北市消防局派出人車馳援，下午4時前撲滅火勢，初步了解現場燃燒雜物，並在屋內找到39歲女子和年僅5歲男童，女子當場失去生命徵象，立即送醫急救。
據悉，火災現場是5樓建築物頂加，消防人員到場後外觀無火煙，但屋內有雜物燃燒，立刻佈設水線搶救，撲滅火勢，燃燒面積約9平方公尺。
東山里里長指出，民眾發現失火立刻報案，警消人員快速到場撲滅火勢，當時消防人員上樓，發現屋內有小孩，立刻抱著小孩離開火場，小孩受到驚嚇但身上無明顯外傷，但小孩母親39歲女子則昏迷。
初步了解，女子上半身2度灼傷，約佔體表面積18%，當場失去生命跡象，立即送醫急救，屋內約5歲男童意識清醒，身上無明顯外傷，評估後同樣送往醫院觀察。
目前消防火調科及警方鑑識小組均在屋內採證，詳細起火原因尚待釐清。
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